На День Незалежності в Харкові не працюватиме метро і триватиме продовжена комендантська година
У Харкові посилюють заходи безпеки до 24 серпня, а комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня
Про це повідомляє Харківська міська рада.
24 серпня харківський метрополітен не працюватиме. А 23 серпня графік роботи метро у Харкові скоротили. Потяги курсуватимуть лише з 7:00 до 18:00. Такі години роботи заплановані і на 25 серпня, якщо не буде окремого розпорядження.
Впродовж усього Дня Незалежності у місті триватиме комендантська година (з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня). У міській раді нагадують, що у цей час жителям категорично забороняється пересуватися містом як пішки, так і транспортом. Харків'ян просять бути готовими до евакуації та у випадку спрацьовування сирен терміново перейти до укриття.
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Укрзалізниця повідомила, що на День Незалежності приміські та регіональні рейси з Харкова й до нього скасують, а потяги далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення на Харківщині.
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