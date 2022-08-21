Про це повідомили в телеграмі Укрзалізниці.

"У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати", - наголосили у відомстві.

На День Незалежності приміські та регіональні рейси з Харкова й до нього скасують, а потяги далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення на Харківщині.

Людей закликали стежити за оновленнями на каналах Укрзалізниці та Харківської ВЦА.

З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня в Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.

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