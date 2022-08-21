На День Незалежності в Харкові й області не ходитимуть електрички
Укрзалізниця закликала перенести поїздки на електричках із Харкова й до нього через подовжену комендантську годину 23—25 серпня
Про це повідомили в телеграмі Укрзалізниці.
"У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати", - наголосили у відомстві.
На День Незалежності приміські та регіональні рейси з Харкова й до нього скасують, а потяги далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення на Харківщині.
Людей закликали стежити за оновленнями на каналах Укрзалізниці та Харківської ВЦА.
- З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня в Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе