Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками переговорів на Всесвітньому економічному форумі, пише Інтерфакс-Україна.

"Усі наголошують на тому, що ми маємо підготувати План на день після війни: де і що ми плануємо зробити", – сказав Кличко.

Він уточнив, що йдестя про проєкти щодо відновлення інфраструктури, логістики. При цьому будівництво низки об'єктів заплановано навіть на воєнний час.

Утім, через проблеми з виконанням державного бюджету столиця зазнає труднощів у доступі до власних коштів у Держказначействі, вказав Кличко.

"У нас гроші міста перебувають у казначействі, а у казначействі грошей немає. Тобто віртуально у нас гроші є, а реально – ні", – описав він ситуацію.

Відтак, Кличко допускає випуск Києвом військових облігацій для залучення коштів.

Нагадаємо, Київ запроваджує ряд пільг для підприємців, у столиці очікують активний запуск бізнесу.