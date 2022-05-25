"На день після війни": Київ матиме власний план відновлення
Українська столиця розробить власний план відновлення "на день після війни"
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками переговорів на Всесвітньому економічному форумі, пише Інтерфакс-Україна.
"Усі наголошують на тому, що ми маємо підготувати План на день після війни: де і що ми плануємо зробити", – сказав Кличко.
Він уточнив, що йдестя про проєкти щодо відновлення інфраструктури, логістики. При цьому будівництво низки об'єктів заплановано навіть на воєнний час.
Утім, через проблеми з виконанням державного бюджету столиця зазнає труднощів у доступі до власних коштів у Держказначействі, вказав Кличко.
"У нас гроші міста перебувають у казначействі, а у казначействі грошей немає. Тобто віртуально у нас гроші є, а реально – ні", – описав він ситуацію.
Відтак, Кличко допускає випуск Києвом військових облігацій для залучення коштів.
- Нагадаємо, Київ запроваджує ряд пільг для підприємців, у столиці очікують активний запуск бізнесу.
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