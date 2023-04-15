На дитячій залізниці Києва відкрили 70-й сезон
Київська дитяча залізниця розпочала 70-й сезон руху поїздів: уперше поїзд у Сирецькому столичному лісопарку вирушив 2 серпня 1953 року
Про це поінформувала пресслужба Укрзалізниці.
"У ці складні часи велика Укрзалізниця всім довела, що нас не подолати. Працююча мала залізниця в черговий раз це підтверджує. Лідерство та особистий приклад — це важливі складові для нашої спільної перемоги. Моє особисте завдання і завдання нашої команди — забезпечити безперебійну роботу Укрзалізниці та стале зростання. Задля здійснення ваших планів і мрій. Щоб професія залізничника залишалася прикладом для гордості й шани", — ствердив голова правління УЗ Євген Лященко.
Зазначається, що під час відкриття 70-го сезону руху поїздів столичної дитячої залізниці відбувся концерт і освітньо-профорієнтаційний ярмарок, працювали фотозони, локації з майстер-класами та залізничною амуніцією.
- Нагадаємо, 6 квітня завершилася тестово-випробувальна поїздка першого потягу євроколією 1435 мм з Любліна до Рави-Руської
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