Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Залізничники тестують маршрут євроколією: у перший рейс вирушив потяг сполученням Люблін – Рава-Руська

Залізничники тестують маршрут євроколією: у перший рейс вирушив потяг сполученням Люблін – Рава-Руська

5 квітня, 2023 середа
20:32
Суспільство

Українські та польські залізничники тестують перший поїзд, який рухатиметься євроколією з Любліна до Рави-Руської та у зворотному напрямку

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної", - сказав віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

5 квітня в тестову поїздку вирушив перший поїзд маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм, який за кілька місяців їздитиме між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Таким чином, для пасажирів Рава-Руська Львівської області стане пунктом пересадки між поїздами, які рухаються українською та євроколією.

Повідомляється, що відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю.

Після цього буде оголошено дату старту регулярного сполучення.

  • До Великодня, 16 квітня, й травневих свят Укрзалізниця анонсувала додаткові потяги з Києва до Одеси, Львова, Кривого Рогу, Ковеля, Дніпра, Харкова.  

Світ
Польща
ЄС
Укрзалізниця
новини Львова
новини Львівщини
Новини Західної України
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
4 квітня, 2023 вiвторок
Впродовж найближчого часу очікуватимемо агонію російського наступу. Колонка Сергія Згурця
Онуфрій
4 квітня, 2023 вiвторок
За захоплення будівель Лаври, крім митрополита Павла, мають бути притягнені ще три людини, - релігієзнавець Ковальов
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
4 квітня, 2023 вiвторок
"Війна у Буковелі". Персонажів на кшталт Фатули створює корупція
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 40.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 квітня
20:53
Оновлено
У Москві горіла будівля міністерства оборони
20:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:17
Країни НАТО домовилися розробити програму багаторічної допомоги Україні
20:03
OPINION
Ігор Гулик
"Русь православная"?
19:48
На Харківщині 16-річний хлопець підірвався на вибуховому пристрої
19:43
Оновлено
Олег Синєгубов
Синєгубов про обшуки в Харківській ОВА: жодних підозр посадовцям не вручали
19:39
Мелітополь
В районі Мелітополя та Токмаку прогриміли вибухи
19:32
Чехія
Чехія планує надати Україні військову допомогу на близько $32 млн, - міністерка оборони
19:05
ЗСУ
Генштаб: ЗСУ відбили 40 атак РФ протягом доби. На Бахмутському напрямку - 15
19:00
Огляд
Переможні новини 406-го дня війни: Польща передає все більше винищувачів для ЗСУ, а у Бахмуті прикордонники відбили штурм вагнерівців
18:33
Георгій Судаков
Один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" продовжив контракт з клубом
18:18
Загарбники викопали майже 8 км окопів від Євпаторії до Заозерного, - Крим.Реалії
18:09
OPINION
Леся Вакулюк
Моя Квітка
18:08
Внесок у перемогу і гарантований прибуток: у Дії з'явилася військова облігація "Ялта"
18:03
Російський Ка-52
Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52, - Генштаб
17:56
зрубані дерева
Ворог масово вирубує ліс-кругляк на тимчасово окупованих територіях і везе його до РФ, – Маляр
17:53
Болгарія
Міноборони Болгарії визначило агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру
17:44
Кремінь Тарас
Найбільше – в Києві: Кремінь розповів про кількість і характер скарг на порушення мовного законодавства в 2022 році
17:43
обстріл Херсону
РФ обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона: є руйнування
17:38
Міністр оборони Литви та Резніков приїхали до Харкова: відвідали поранених військових і обстріляні Росією місця
17:26
Пресреліз
До 100 тис. грн на власну справу: стартував конкурс бізнес-ідей для підприємців у регіонах “Роби своє”
17:21
на фото наслідки обстрілу Берислава
Росія обстріляла центр Берислава на Херсонщині: є поранений
17:19
Ще одна група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90
17:17
Петер Сіярто
Голова МЗС Угорщини Сіярто назвав можливе членство України в НАТО неприйнятним
17:15
Ексклюзив
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Частина польських фермерів хоче блокувати кордон з Україною через скандал з українським зерном, - політаналітик Адамський
17:14
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи ліквідували за день 7 росіян
16:59
Українська команда CERT-UA виборола трофей на кібернавчаннях Корпусу морської піхоти США
16:52
Луїс Енріке
Екстренер "Барселони" прибув у Лондон на переговори з "Челсі"
16:49
російські окупанти
РФ планує перекинути з Білорусі на схід України 2 тис. військових після проведення навчань, – ДПСУ
16:48
Латвія солдати
У Латвії повертають обов'язкову військову службу для чоловіків
16:32
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Очільник МАГАТЕ Гроссі обговорив безпеку ЗАЕС з російськими чиновниками
16:30
Андрій Павелко
Чеферіна переобрали на посаду президента УЄФА. Очільника УАФ Павелка - у виконком
16:28
Зеленський
"Будуть правильні рішення": Зеленський назвав свій пріоритет у битві за Бахмут
16:18
Знищення "Мрії" окупантами: ексдиректору ДП "Антонов" Бичкову оголосили підозру в злочинній недбалості
16:15
МіГ-29
Польща вже передала Україні 8 МіГ-29, і планує передати ще 6, - Дуда
16:12
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини зі ствольної артилерії
16:07
OPINION
Карл Волох
Чому Коломойський досі на свободі
15:58
Володимир Сівкович
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на ФСБ під контролем ексзаступника секретаря РНБО
15:47
Ексклюзив
окупанти
У Бєлгородській області росіяни зробили потужний склад БК та базу техніки, - полковник ЗСУ Селезньов
15:34
фехтування
Польща скасувала жіночі змагання Кубка світу з фехтування через участь спортсменок із РФ і Білорусі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV