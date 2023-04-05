Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної", - сказав віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

5 квітня в тестову поїздку вирушив перший поїзд маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм, який за кілька місяців їздитиме між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Таким чином, для пасажирів Рава-Руська Львівської області стане пунктом пересадки між поїздами, які рухаються українською та євроколією.

Повідомляється, що відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю.

Після цього буде оголошено дату старту регулярного сполучення.