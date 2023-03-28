Укрзалізниця анонсувала додаткові потяги до Великодня і травневих свят
До Великодня, 16 квітня, й травневих свят Укрзалізниця анонсувала додаткові потяги з Києва до Одеси, Львова, Кривого Рогу, Ковеля, Дніпра, Харкова
Про це інформує Укрзалізниця.
"Для зручних подорожей наших пасажирів запроваджуємо курсування низки додаткових поїздів на свята з Києва", - пише пресслужба.
Поїзд №115/116 зі столиці до Одеси вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня о 07:19, а зворотно о 10:23.
№191/192 Київ - Львів: рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня, відправлення о 07:47, зі Львова об 11:40.
№175/176 з Києва до Кривого Рогу та зворотно поїзд вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення о 06:18, назад о 11:57.
№179/180 Київ - Дніпро: рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення зі столиці о 07:34, а зворотно об 11:00.
№197/198 зі столиці до Ковеля та зворотно поїзд вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення о 06:27, з Ковеля об 11:45.
№163/164 Київ - Харків їхатиме лише 2 травня. Відправлення о 08:01, назад об 11:27.
№167/168 Львів - Одеса та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення о 08:50, зворотно о 10:14.
Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах.
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