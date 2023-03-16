Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Ми довго йшли до цього — і ось нарешті в застосунку стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих! А ще — додали англійську мову в застосунок", - ідеться в повідомленні.

Також розробники впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності.