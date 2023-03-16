Укрзалізниця оновила свій застосунок для смартфонів: які функції додано
Укрзалізниця оновила свій застосунок для смартфонів, додавши можливість купувати квитки для пільгових категорій громадян. Також додано англійську мову
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Ми довго йшли до цього — і ось нарешті в застосунку стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих! А ще — додали англійську мову в застосунок", - ідеться в повідомленні.
Також розробники впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності.
- Раніше користувачі Дії обрали нову назву для Південно-Західної залізниці.
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