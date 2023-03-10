Українізуємо залізницю: в Дії визначили нову назву та оголосили про ще одне опитування
Південно-Західна залізниця отримала нову назву Центральна. За перейменування проголосувало понад 417,2 тисячі користувачів Дії
Про це інформує пресслужба Дії.
Протягом минулого тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Нову назву обрали - Центральна.
Думки користувачів розділилися: за Центральну залізницю проголосувало понад 417,2 тис. українців, за Київську віддали 328,6 тис. голосів, за Столичну та Північну - 242,4 тис. і 138,9 тис. відповідно.
Про це Укрзалізниця на цьому не зупиняється та оголошує нове опитування в Дії.
"Час вибрати нову назву і для Південної залізниці, яка охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
Опитування триватиме до 17 березня.
- Нагадаємо, Укрзалізниця розпочинає трирічну програму "Залізна українізація", що має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що пов'язує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій.
- Укрзалізниця в рамках старту масштабної програми дерусифікації та українізації об’єктів залізничного транспорту буде обраховувати нульовий кілометр від серця України — головного столичного вокзалу станції Київ-Пасажирський.
- 3 березня в Дії розпочалося голосування за нову назву для Південно-Західної залізниці. Адже Південно-Західна та Південна - отримали назви за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально розміщені в зовсім інших регіонах.
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