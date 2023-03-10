Про це інформує пресслужба Дії.

Протягом минулого тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Нову назву обрали - Центральна.

Думки користувачів розділилися: за Центральну залізницю проголосувало понад 417,2 тис. українців, за Київську віддали 328,6 тис. голосів, за Столичну та Північну - 242,4 тис. і 138,9 тис. відповідно.

Про це Укрзалізниця на цьому не зупиняється та оголошує нове опитування в Дії.

"Час вибрати нову назву і для Південної залізниці, яка охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Опитування триватиме до 17 березня.