Українцям пропонують обрати в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці
У Дії українців просять проголосувати за нову назву для Південно-Західної залізниці
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація", щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів - перейменування Південно-Західної залізниці", - пише пресслужба.
Серед запропонованих варіантів майбутньої назви:
- Київська залізниця;
- Столична залізниця;
- Центральна залізниця;
- Північна залізниця.
Для цього необхідно авторизуватися у застосунку "Дія", обрати "Послуги", а далі - "Опитування".
Свій вибір можна зробити з 3 до 10 березня.
"Розбудовуємо електронну демократію, щоб кожен міг скористатися своїм правом голосу", - наголошують в Мінцифрі.
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