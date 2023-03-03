Українцям пропонують обрати в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація", щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів - перейменування Південно-Західної залізниці", - пише пресслужба.

Серед запропонованих варіантів майбутньої назви:

Київська залізниця;

Столична залізниця;

Центральна залізниця;

Північна залізниця.

Для цього необхідно авторизуватися у застосунку "Дія", обрати "Послуги", а далі - "Опитування".

Свій вибір можна зробити з 3 до 10 березня.

"Розбудовуємо електронну демократію, щоб кожен міг скористатися своїм правом голосу", - наголошують в Мінцифрі.