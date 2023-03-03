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Українцям пропонують обрати в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці

3 березня, 2023 п'ятниця
10:37
Суспільство Потяг до перемоги

У Дії українців просять проголосувати за нову назву для Південно-Західної залізниці

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація", щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів - перейменування Південно-Західної залізниці", - пише пресслужба. 

Серед запропонованих варіантів майбутньої назви: 

  • Київська залізниця;
  • Столична залізниця;
  • Центральна залізниця;
  • Північна залізниця.

Для цього необхідно авторизуватися у застосунку "Дія", обрати "Послуги", а далі - "Опитування". 

Свій вибір можна зробити з 3 до 10 березня.  

"Розбудовуємо електронну демократію, щоб кожен міг скористатися своїм правом голосу", - наголошують в Мінцифрі.

  • 1 березня Укрзалізниці передали останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені у 2021 році за кошти державного бюджету.  
  • 2 березня, Укрзалізниця відновлює курсування "Слобожанського експреса", який курсує з Харкова через Суми в Конотоп.  
Укрзалізниця
новини Києва
Дія
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