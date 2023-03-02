Про це інформує Акціонерне товариство "Українська залізниця".

Регіональний експрес №805/806 Харків — Суми — Конотоп вирушатиме щоденно о 16:03 та прибуватиме в Суми о 19:02, а в місто Конотоп о 21:08.

Зворотно, з Конотопу, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.

Потяг матиме 8 зупинок, зокрема у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.

"На маршруті курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут", - наголосили в пресслужбі.