Укрзалізниця відновлює курсування "Слобожанського експреса" з Харкова до Конотопа
Сьогодні, 2 березня, Укрзалізниця відновлює курсування "Слобожанського експреса", який курсує з Харкова через Суми в Конотоп
Про це інформує Акціонерне товариство "Українська залізниця".
Регіональний експрес №805/806 Харків — Суми — Конотоп вирушатиме щоденно о 16:03 та прибуватиме в Суми о 19:02, а в місто Конотоп о 21:08.
Зворотно, з Конотопу, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.
Потяг матиме 8 зупинок, зокрема у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.
"На маршруті курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут", - наголосили в пресслужбі.
- 1 березня Укрзалізниці передали останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені у 2021 році за кошти державного бюджету.
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