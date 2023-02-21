Укрзалізниця планує до 2025 року позбутися всіх назв і символів, пов'язаних з Росією та СРСР
Укрзалізниця оголосила, що до 2025 року планує повністю українізувати залізницю, позбувшись усіх назв і символів, пов'язаних з Росією та СРСР
Про це йдеться на сайті компанії.
Стало відомо, що компанія планує протягом 2023-2025 років у декілька етапів реалізувати трирічну комплексну програму повної відмови від російських та радянських назв і символів.
"Так, це буде не безкоштовно, це буде складна, кропітка, титанічна робота. Але ж і ефект від неї однозначно вартий і ціни, і зусиль. І її навіть порівняти не можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне "прощавай, Росіє", - йдеться у дописі
Окрім цього, також зазначається, що під час українізації хочуть змінити назви двох підрозділів Укрзалізниці — "Південного" та "Південно-Західного", адже вони отримали такі назви з огляду на їхнє розташування відносно Москви. Нові назви вже з 1 березня можна буде обирати в "Дії".
Також додається, що Укрзалізниця планує: змінити радянські назви станцій; прибрати переклад міст російською з фасадів станцій; змінити позначки кілометражу, починаючи підрахунок із Києва, а не з Москви; перейти від радянської системи залізничних умовних позначень і сигналів до загальноєвропейської; дублювати інформацію у квитках не російською, а англійською.
- 21 лютого Укрзалізниця підтвердила, що Джо Байден 20 лютого здійснив свій перший візит до України у статусі президента США, приїхавши потягом.
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