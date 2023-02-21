Укрзалізниця планує до 2025 року позбутися всіх назв і символів, пов'язаних з Росією та СРСР

Про це йдеться на сайті компанії.

Стало відомо, що компанія планує протягом 2023-2025 років у декілька етапів реалізувати трирічну комплексну програму повної відмови від російських та радянських назв і символів.

"Так, це буде не безкоштовно, це буде складна, кропітка, титанічна робота. Але ж і ефект від неї однозначно вартий і ціни, і зусиль. І її навіть порівняти не можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне "прощавай, Росіє", - йдеться у дописі

Окрім цього, також зазначається, що під час українізації хочуть змінити назви двох підрозділів Укрзалізниці — "Південного" та "Південно-Західного", адже вони отримали такі назви з огляду на їхнє розташування відносно Москви. Нові назви вже з 1 березня можна буде обирати в "Дії".

Також додається, що Укрзалізниця планує: змінити радянські назви станцій; прибрати переклад міст російською з фасадів станцій; змінити позначки кілометражу, починаючи підрахунок із Києва, а не з Москви; перейти від радянської системи залізничних умовних позначень і сигналів до загальноєвропейської; дублювати інформацію у квитках не російською, а англійською.