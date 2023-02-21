В Укрзалізниці підтвердили, що Байден прибув до Києва потягом

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

В УЗ вказали, що безпечно доставили політика до Києва і назад.

"Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One - для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", - зазначили у компанії.