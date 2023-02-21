В Укрзалізниці підтвердили, що Байден прибув до Києва потягом
Джо Байден 20 лютого здійснив свій перший візит до України у статусі президента США, приїхавши потягом
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
В УЗ вказали, що безпечно доставили політика до Києва і назад.
"Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One - для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", - зазначили у компанії.
- Нагадаємо, 20 лютого Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
- Видання The New York Times раніше повідомляло, що президент США діставався до Києва залізницею від кордону з Польщею.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе