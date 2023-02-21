Укрзалізниця змінила відлік "нульового кілометра" з Москви на Київ

Про це повідомив голова правління Товариства Олександр Камишін під час презентації вказаної програми, інформує пресслужба Укрзалізниці..

"Починаємо з нуля. Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було зазначено 856/857 км. Чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометра від Росії. Кладемо цьому край. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі", — наголосив він.

Олександр Камишін також представив уже встановлену символічну нульову позначку на першій платформі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський і повідомив, що протягом найближчих 3 років усі кілометрові знаки на залізниці будуть замінені на сучасні світловідбивні.

"Для нас це не лише символічно, а й розв'язувати питання безпеки та ефективності руху, бо велика частина цих знаків не мінялася з середини минулого сторіччя", – зазначив пан Камишін.