Укрзалізниця змінила відлік "нульового кілометра" з Москви на Київ
Укрзалізниця в рамках старту масштабної програми дерусифікації та українізації об’єктів залізничного транспорту буде обраховувати нульовий кілометр від серця України — головного столичного вокзалу станції Київ-Пасажирський
Про це повідомив голова правління Товариства Олександр Камишін під час презентації вказаної програми, інформує пресслужба Укрзалізниці..
"Починаємо з нуля. Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було зазначено 856/857 км. Чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометра від Росії. Кладемо цьому край. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі", — наголосив він.
Олександр Камишін також представив уже встановлену символічну нульову позначку на першій платформі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський і повідомив, що протягом найближчих 3 років усі кілометрові знаки на залізниці будуть замінені на сучасні світловідбивні.
"Для нас це не лише символічно, а й розв'язувати питання безпеки та ефективності руху, бо велика частина цих знаків не мінялася з середини минулого сторіччя", – зазначив пан Камишін.
- Нагадаємо, Укрзалізниця розпочинає трирічну програму "Залізна українізація", що має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що пов'язує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.
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