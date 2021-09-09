На Дніпропетровщині 120 людей перебували у трудовому рабстві в агрофірми

Про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.



"Учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Вказаним особам зловмисники пропонували роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області, обіцяючи зарплату від 3000 до 4000 грн. на місяць, а також безкоштовне житло та триразове харчування", - йдеться у повідомленні.

Завербованих людей доставляли на територію агрофірми, де розселяли у напівзруйновані будинки, відбирали документи та телефони і змушували працювати по 12−16 годин на добу.

При цьому обіцяну зарплату їм не платили, забезпечуючи лише їжею сумнівної якості та алкоголем.

На території будинків, де проживали потерпілі, за ними постійно стежили так звані бригадири, які контролювали їх роботу, принижували, застосовували психологічний тиск і фізичну силу та не давали покинути територію.

Наразі всіх робітників вже звільнено, а п’ятьох організаторів незаконного бізнесу затримано.

