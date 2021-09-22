На Дніпропетровщині 15-річна дівчина підпалила прапор України, відкрито справу

Про це повідомила обласна поліція у Facebook.



За фактом наруги над державним символом відкрито кримінальну справу.



"21 вересня під час моніторингу мережі було виявлено відео, на якому дівчина підпалює прапор України. В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась учениця однієї із шкіл", - заявили у поліції.

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