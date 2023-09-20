На Дніпропетровщині через російський обстріл без електрики залишилася тисяча родин
У середу, 20 вересня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
"Вранці ворог спрямував два БПЛА на Червоногригорівську громаду. Пообіді – накрив артилерійським вогнем Марганець. Минулося без загиблих і постраждалих.", - йдеться у повідомленні.
В результаті пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Понівечені енергетичний об'єкт і лінія електропередач. Без електроенергії залишилась тисяча родин.
Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники вже локалізували.
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