Окупанти атакували Нікополь і Синельниківський район Дніпропетровщини: що відомо
Удень 19 вересня російська окупаційна армія двічі атакувала Нікополь Дніпропетровської області: спочатку з важкої артилерії, потім за допомогою дрона
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог двічі атакував Нікополь. Спершу – вдарив з важкої артилерії. Потім – поцілив по місту дроном-камікадзе", - написав він.
Дісталося й Синельниківському району області.
"Надвечір вибух пролунав і в Новопавлівській громаді Синельниківського району. Яких збитків завдали дії окупантів, нині з’ясовують. Поранених та загиблих немає", - зазначив Лисак.
За його словами, один БпЛА збили в небі над областю українські захисники.
- Уранці Міненерго повідомляло, що в Нікополі внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електропередачі. Без світла залишилися понад 1000 абонентів, частину з них уже заживили.
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