Окупанти атакували Нікополь і Синельниківський район Дніпропетровщини: що відомо

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог двічі атакував Нікополь. Спершу – вдарив з важкої артилерії. Потім – поцілив по місту дроном-камікадзе", - написав він.

Дісталося й Синельниківському району області.

"Надвечір вибух пролунав і в Новопавлівській громаді Синельниківського району. Яких збитків завдали дії окупантів, нині з’ясовують. Поранених та загиблих немає", - зазначив Лисак.

За його словами, один БпЛА збили в небі над областю українські захисники.