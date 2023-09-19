Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ЛЕП у Нікополі: які ще регіони частково знеструмлено
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередачі. Без світла залишилися понад 1000 абонентів, частину з них уже заживили
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Ремонтні роботи в Нікополі тривають.
Водночас у Харкові внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження електромереж. Енергетики уточнюють обсяги пошкоджень.
У Донецькій області заживили повітряну лінію електропередачі 110 кВ у місті Торецьк, пошкоджену напередодні внаслідок ворожих обстрілів. Загалом в області за добу заживили понад 19 тисяч споживачів у 5 населених пунктах.
"Залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили в Міненерго.
У Херсоні залишаються без світла близько 4,5 тис. абонентів, яких було знеструмлено внаслідок підриву Каховської ГЕС і подальшого затоплення.
Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.
- Раніше стало відомо, що в Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян. Однак наразі застосовувати ці графіки не планують.
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