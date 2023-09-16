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Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть

16 вересня, 2023 субота
23:28
Суспільство Київ без світла, блекаут

В Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі застосовувати не планують

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила в етері телемарафону.

"По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик – це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему", - сказала Гринчук.

За словами представниці Міненерго, зараз Україна готова до зими краще ніж минулоріч.

"Однак цього разу у наших енергетиків є більше знань, у нас є більш якісна система ППО… Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки", - йдеться у заяві Світлани Гринчук.

  • До української енергомережі під'єднали ще один блок АЕС, який додав тисячу мегават потужності.
  • 12 вересня Міністерство енергетики спростувало інформацію, яка поширилась у низці ЗМІ, про нібито плановані відключення світла з 1 жовтня.
Економіка
Україна
ППО
Війна з Росією
блекаут
графік вимкнення світла
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