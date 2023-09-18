На Донеччині через обстріли РФ знеструмлювалися дві шахти, в одній із них перебували гірники

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"На Донеччині через обстріл пошкоджена повітряна лінія електропередачі 110 кВ, через що знеструмлювалися споживачі у місті Торецьк та дві шахти. В одній з них на момент втрати живлення під землею перебували шахтарі, яких вдалося вивести на поверхню. Ремонтні роботи з відновлення лінії тривають", - ідеться у повідомленні.

Також без світла залишається частина споживачів у 5 областях: Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській.

"Через артилерійський обстріл у Миколаївській області пошкоджено кілька повітряних ліній різного класу напруги. Наразі усіх споживачів заживлено, ремонті роботи з відновлення ліній тривають", - розповіли у відомстві.

Водночас у Херсоні за вихідні заживили частину споживачів, які були без світла внаслідок підриву Каховської ГЕС і подальшого затоплення. Наразі знеструмленими залишаються близько 5,5 тис. абонентів.

Нині генерація повністю покриває потреби споживачів в Україні.