На Донеччині через обстріли РФ знеструмлювалися дві шахти, в одній із них перебували гірники
Унаслідок обстрілів знеструмлювалися дві шахти в Торецьку, через що гірники були заблоковані під землею. Шахтарів уже вивели на поверхню, ремонтні роботи тривають
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"На Донеччині через обстріл пошкоджена повітряна лінія електропередачі 110 кВ, через що знеструмлювалися споживачі у місті Торецьк та дві шахти. В одній з них на момент втрати живлення під землею перебували шахтарі, яких вдалося вивести на поверхню. Ремонтні роботи з відновлення лінії тривають", - ідеться у повідомленні.
Також без світла залишається частина споживачів у 5 областях: Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській.
"Через артилерійський обстріл у Миколаївській області пошкоджено кілька повітряних ліній різного класу напруги. Наразі усіх споживачів заживлено, ремонті роботи з відновлення ліній тривають", - розповіли у відомстві.
Водночас у Херсоні за вихідні заживили частину споживачів, які були без світла внаслідок підриву Каховської ГЕС і подальшого затоплення. Наразі знеструмленими залишаються близько 5,5 тис. абонентів.
Нині генерація повністю покриває потреби споживачів в Україні.
- Раніше стало відомо, що в Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян. Однак наразі застосовувати ці графіки не планують.
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