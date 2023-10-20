На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, кількість людей, які постраждали від нападу тварин, сягнула понад трьох тисяч.

"Усе через те, що мисливцям заборонили полювати на рудих лисиць у зв’язку з воєнним станом у країні. Саме лисиці і є основним джерелом розповсюдження сказу", - пояснив Лукашук.



Він розповів, що у регіоні запланували низку заходів, зокрема врегулювання популяції лисиць, проведення імунізації шляхом розкидання вакцини в лісах, а також діагностування диких тварин.

"Усе необхідне робитимуть представники Українського товариства мисливців та рибалок у Дніпропетровській області, спеціалісти обласної Держпродспоживслужби", - уточнив чиновник.

В Україні загалом почастішали випадки сказу серед диких і свійських тварин. Так, нещодавно на Вінниччині ухвалили рішення відстрілювати лисиць.

У селі Кам'янка Криворізького району Дніпропетровської області зафіксували сказ у великої рогатої худоби, а у селі Новожитомир цю небезпечну хворобу діагностували у кота. Також випадки сказу тварин були у Синельниківському, Новомосковському, Дніпровському та Павлоградському районах області.

У вересні повідомлялося про 6 постраждалих унаслідок укусів тварин на Рівненщині.

У зв'язку з цим у МОЗ розповіли, що робити, якщо вкусила чи подряпала скажена тварина.