Що робити, якщо вкусила чи подряпала скажена тварина: алгоритм дій від МОЗ

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що захворіти на сказ людина може після укусу чи подряпин інфікованої тварини, а також через її слину. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається.

Що робити, якщо вкусила чи подряпала тварина

МОЗ радить ретельно (не менш як 10 хвилин) промивати місце ураження проточною водою із господарським милом.

Потім слід якнайшвидше звернутися до травмпункту по медичну допомогу для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною.

У відомстві розвінчали міф про те, що проти сказу роблять 40 уколів у живіт.

"Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні", - розповіли у Ляшка.

Там зазначили, що антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків і найбільш ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення.

У МОЗ зауважили, що антирабічна вакцина є в кожній області, щеплення нею безоплатні.

Чому це важливо

В Україні почастішали випадки сказу серед диких і свійських тварин. Так, нещодавно на Вінниччині ухвалили рішення відстрілювати лисиць.

У селі Кам'янка Криворізького району Дніпропетровської області зафіксували сказ у великої рогатої худоби, а у селі Новожитомир цю небезпечну хворобу діагностували у кота. Також випадки сказу тварин були у Синельниківському, Новомосковському, Дніпровському та Павлоградському районах області.

У вересні повідомлялося про 6 постраждалих унаслідок укусів тварин на Рівненщині.