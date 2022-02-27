На Дніпропетровщині російських військ і ДРГ немає, - Корбан

Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан.

"Ситуація в Дніпрі, в області, стабільна. Все працює. Вся критична інфраструктура в робочому стані. Можу запевнити містян, що на території нашої області сьогодні немає ДРГ. А всі ті, які були, затримані. Ми виявляємо ці групи на ранній стадії. Сьогодні їх немає. На території області немає військ РФ. Вони бояться сюди заходити. Сьогодні Дніпропетровщина це укріпрайон, це Сталінград. Вони зупиняються, не доїжджаючи до нашої області", - наголосив він.

26 лютого українським силам вдалося знешкодити та затримати диверсійну групу окупантів у Нікополі.

Вночі на 27 лютого у Дніпрі затримали російську диверсійно-розвідувальну групу, повідомив голова ОДА.