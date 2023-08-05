На Дніпропетровщині від удару струмом загинув водій екскаватору

Про це повідомляє Міненерго.

"Під час несанкціонованих земляних робіт екскаватор ковшем зачепив і обірвав лінію електропередачі, внаслідок чого водій був смертельно уражений струмом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Одеській області під час виконання ремонтних робіт бригада будівельників наблизилася на недопустиму відстань до струмопровідних частин лінії електропередачі, у результаті двоє чоловіків були вражені електричним струмом.

За даними Міненерго потерпілих з опіками доставили до лікарні. Ведеться розслідування.