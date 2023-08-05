На Дніпропетровщині від удару струмом загинув водій екскаватору
У п'ятницю, 4 серпня, у Дніпропетровській області стався нещасний випадок: водій екскаватора зачепив ковшем лінію електропередачі. Його вбило струмом
Про це повідомляє Міненерго.
"Під час несанкціонованих земляних робіт екскаватор ковшем зачепив і обірвав лінію електропередачі, внаслідок чого водій був смертельно уражений струмом", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в Одеській області під час виконання ремонтних робіт бригада будівельників наблизилася на недопустиму відстань до струмопровідних частин лінії електропередачі, у результаті двоє чоловіків були вражені електричним струмом.
За даними Міненерго потерпілих з опіками доставили до лікарні. Ведеться розслідування.
- Літній чоловік на Тернопіллі працював з циркуляркою, але в якийсь момент його вдарило струмом, він загинув.
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