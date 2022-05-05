На Дніпропетровщину переїхало 2 заводи, швейне виробництво і мережа кав'ярень із Донецької та Луганської областей
До Дніпропетровської області переміслитися чотири підприємства, Краматорський завод спеціального кріплення уже відновив роботу на новому місці
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.
"До Дніпропетровської області переїхали 4 підприємства з Донеччини та Луганщини. Перевезли обладнання і сировину", – написав він.
Поновив роботу після релокації Краматорський завод спеціального кріплення.
"У травні стануть до роботи швейне виробництво із Лисичанська, мережа кав’ярень із Сєвєродонецька і Краматорський завод із виробництва промислових машин", – зазначив голова ОВА.
Крім того, сім компаній розмістили в області свої склади, а в квітні до Дніпропетровської області перебралися чотири виші і чотири коледжа з Донеччини та Луганщини. Зараз там навчаються студенти віддалено.
Нагадаємо, в Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу.
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