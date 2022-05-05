На Дніпропетровщину переїхало 2 заводи, швейне виробництво і мережа кав'ярень із Донецької та Луганської областей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.



"До Дніпропетровської області переїхали 4 підприємства з Донеччини та Луганщини. Перевезли обладнання і сировину", – написав він.



Поновив роботу після релокації Краматорський завод спеціального кріплення.



"У травні стануть до роботи швейне виробництво із Лисичанська, мережа кав’ярень із Сєвєродонецька і Краматорський завод із виробництва промислових машин", – зазначив голова ОВА.



Крім того, сім компаній розмістили в області свої склади, а в квітні до Дніпропетровської області перебралися чотири виші і чотири коледжа з Донеччини та Луганщини. Зараз там навчаються студенти віддалено.



Нагадаємо, в Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу.



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