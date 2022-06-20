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Головна війна з Росією На Донбасі росіяни намагались провести кілька штурмів, ЗСУ їх відбили

На Донбасі росіяни намагались провести кілька штурмів, ЗСУ їх відбили

20 червня, 2022 понедiлок
19:14
війна з Росією На фото Збройні сили України

На Сєвердонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямах Сили оборони України відбили штурми російських військ

Про це йдеться у зведенні Генштабу на Facebook.

"Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Також зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій.

"Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм",- заявили у ГШ.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли артилерією та реактивними системами залпового вогню по підрозділах ЗСУ.

"Завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєверодонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав.

"Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки", - заявили у ГШ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

"Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад окупаційних військ шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної", - підсумували у ГШ.

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