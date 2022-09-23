На Донбасі ЗСУ знищили базу росіян у Ясинуватій
На Донецькому напрямку фронту українські захисники знищили російську базу у Ясинуватій
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За день, 23 вересня, на окупованих територіях були знищені 3 російські склади з боєкомплектами, 2 командні пункти та 1 база росіян.
Склади були демілітаризовані у Бериславському, Каховському районах Херсонщини та Василівському районі Запорізької області.
Командні пункти знищені у Генічеському та Каховському районах Херсонської області, а база у Ясиноватій, Донеччина.
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