Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За день, 23 вересня, на окупованих територіях були знищені 3 російські склади з боєкомплектами, 2 командні пункти та 1 база росіян.

Склади були демілітаризовані у Бериславському, Каховському районах Херсонщини та Василівському районі Запорізької області.

Командні пункти знищені у Генічеському та Каховському районах Херсонської області, а база у Ясиноватій, Донеччина.

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