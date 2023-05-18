На Донеччині ексгумовано тіло дитини, загиблої під час тимчасової окупації
Минулої доби унаслідок обстрілів мирних населених пунктів Донецької області загинула людина. Також ексгумована дитина, загибла під час тимчасової окупації
Про це інформує голова ОВА Павло Кириленко.
У середу, 17 травня, росіяни гатили по місту Костянтинівка Краматорського району. Унаслідок обстрілів загинув мирний житель, одна людина дістала поранень.
Також у селі Катеринівка Покровського району Донецької області отримали ураження троє українців та одна людина постраждала в Уманському.
Крім того, у селі Тетянівка Краматорського району ексгумували тіло дитини, загиблої під час тимчасової окупації.
Нині встановити точну кількість жертв у містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ убила на Донеччині 1521 мирного жителя, 3543 були поранені.
Фото: Павло Кириленко
- Унаслідок ворожих обстрілів 16 травня було знеструмлено шахту на Донеччині, де перебували 30 гірників. Перебої з електропостачанням є і в інших областях.
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