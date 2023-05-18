Про це інформує голова ОВА Павло Кириленко.

У середу, 17 травня, росіяни гатили по місту Костянтинівка Краматорського району. Унаслідок обстрілів загинув мирний житель, одна людина дістала поранень.

Також у селі Катеринівка Покровського району Донецької області отримали ураження троє українців та одна людина постраждала в Уманському.

Крім того, у селі Тетянівка Краматорського району ексгумували тіло дитини, загиблої під час тимчасової окупації.

Нині встановити точну кількість жертв у містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ убила на Донеччині 1521 мирного жителя, 3543 були поранені.

Фото: Павло Кириленко