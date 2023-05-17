Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Учора внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині. Як наслідок, виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів. Через обстріл відключалася повітряна лінія на Донеччині. У результаті було знеструмлено шахту, де у цей час перебували понад 30 осіб", - ідеться у повідомленні.

Перебої з електропостачанням через технологічні порушення були й на Одещині, але нині всіх споживачів заживлено.

"У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором - тривають відновлювальні роботи", - розповіли в Міненерго.

Загалом без світла через ворожі обстріли залишається частина споживачів у шести областях: Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській.