Окупанти знеструмили шахту на Донеччині. Без світла внаслідок обстрілів залишається частина споживачів у 6 областях
Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби було знеструмлено шахту на Донеччині, де перебували 30 гірників. Перебої з електропостачанням є і в інших областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Учора внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині. Як наслідок, виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів. Через обстріл відключалася повітряна лінія на Донеччині. У результаті було знеструмлено шахту, де у цей час перебували понад 30 осіб", - ідеться у повідомленні.
Перебої з електропостачанням через технологічні порушення були й на Одещині, але нині всіх споживачів заживлено.
"У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором - тривають відновлювальні роботи", - розповіли в Міненерго.
Загалом без світла через ворожі обстріли залишається частина споживачів у шести областях: Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській.
- Раніше Укренерго закликало заощадливо користуватися світлом у вечірні години.
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