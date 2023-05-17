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Головна Економіка Окупанти знеструмили шахту на Донеччині. Без світла внаслідок обстрілів залишається частина споживачів у 6 областях

Окупанти знеструмили шахту на Донеччині. Без світла внаслідок обстрілів залишається частина споживачів у 6 областях

17 травня, 2023 середа
11:01
Економіка відключення електроенергії

Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби було знеструмлено шахту на Донеччині, де перебували 30 гірників. Перебої з електропостачанням є і в інших областях

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Учора внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині. Як наслідок, виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів. Через обстріл відключалася повітряна лінія на Донеччині. У результаті було знеструмлено шахту, де у цей час перебували понад 30 осіб", - ідеться у повідомленні.

Перебої з електропостачанням через технологічні порушення були й на Одещині, але нині всіх споживачів заживлено.

"У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором - тривають відновлювальні роботи", - розповіли в Міненерго.

Загалом без світла через ворожі обстріли залишається частина споживачів у шести областях: Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській.

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