Укренерго закликало заощадливо користуватися світлом у вечірні години, через ремонтні роботи
Національна енергетична компанія закликає українців заощаджувати світло увечері, через зниження обсягів потужності та резервів унаслідок ремонту
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
У вівторок, 16 травня, в енергосистемі країни знизився обсяг потужності та резервів. Це пов'язано з ремонтними роботами на електростанціях, які зазнали ракетних і дронових атак з осені 2022 року до цієї весни.
"Триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", – йдеться в заяві.
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Повідомляється, що у прифронтових регіонах унаслідок обстрілів РФ учора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі на сході. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Фахівці закликали допомогти енергосистемі та зменшити споживання світла у вечірні години – з 19.00 до 22.00.
- Раніше в Укренерго заявили, що Україна відновила експорт електроенергії до Польщі. Також завершено її імпорт з Європи. Генерації вистачає на покриття потреб споживачів.
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