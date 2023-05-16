Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У вівторок, 16 травня, в енергосистемі країни знизився обсяг потужності та резервів. Це пов'язано з ремонтними роботами на електростанціях, які зазнали ракетних і дронових атак з осені 2022 року до цієї весни.

"Триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", – йдеться в заяві.

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Повідомляється, що у прифронтових регіонах унаслідок обстрілів РФ учора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі на сході. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Фахівці закликали допомогти енергосистемі та зменшити споживання світла у вечірні години – з 19.00 до 22.00.