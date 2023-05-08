У ЗМІ з’явилася інформація щодо введення графіків відключень світла у травні. У Міненерго відреагували
Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії
Про це повідомляє Міненерго.
У Міненерго заявили, що останніми днями у деяких ЗМІ шириться недостовірна інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам. Тому Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності! Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується.
"Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Очільник Міненерго відзначив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.
"Наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
- Раніше в Укренерго заявили, що Україна відновила експорт електроенергії до Польщі. Також завершено її імпорт з Європи. Генерації вистачає на покриття потреб споживачів.
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