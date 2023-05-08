Україна відновила експорт електроенергії до Польщі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Згідно з повідомленням, нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичні інфраструктурі. Однак унаслідок обстрілів прикордоння є пошкодження у розподільчих мережах у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській областях.

"Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції", – охарактеризували ситуацію в енергосистемі України фахівці компанії.

Триває експорт в Молдову у нічні та денні години. Також із 8 травня відновився експорт у Польщу. В Україну імпорту не відбувається.