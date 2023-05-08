Україна відновила експорт електроенергії до Польщі
Україна відновила експорт електроенергії до Польщі. Також завершено її імпорт з Європи. Генерації вистачає на покриття потреб споживачів
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Згідно з повідомленням, нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичні інфраструктурі. Однак унаслідок обстрілів прикордоння є пошкодження у розподільчих мережах у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській областях.
"Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції", – охарактеризували ситуацію в енергосистемі України фахівці компанії.
Триває експорт в Молдову у нічні та денні години. Також із 8 травня відновився експорт у Польщу. В Україну імпорту не відбувається.
- У ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні майже 60 "шахедів", із них збила 35 було скеровано на Київщину.
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