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Головна війна з Росією На Донеччині окупанти обмежують цивільним електропостачання, на Луганщині - заважають фермерам продати зерно, - Генштаб

На Донеччині окупанти обмежують цивільним електропостачання, на Луганщині - заважають фермерам продати зерно, - Генштаб

1 березня, 2023 середа
19:15
війна з Росією світло

На тимчасово окупованих територіях Донецької області рашисти обмежують населенню електропостачання, а на Луганщині - заважають фермерам продати зерно

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донеччини окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання.

Крім того, на тимчасово зайнятих територіях Луганщини у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року. Російська окупаційна адміністрація повністю блокує місцевим фермерам реалізацію зерна як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Також "влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери зазнають збитків.

Українська авіація завдала 16 ударів по особовому складі та техніці ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження російського війська, два склади боєприпасів та два комплекси радіоелектронної боротьби ворога.

Росіяни продовжують наступати на Донеччині

Протягом доби противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах Харківщини. Є поранені серед мирного населення. Також рашисти здійснили 16 авіаударів, зокрема завдяки двом дронам "Шахед-136", понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Противний надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артобстріли цивільних об’єктів та будинків населення, намагається знищити критичну інфраструктуру України.

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. Застосував БПЛА з бойовим навантаженням неподалік села Бударки Харківської області. У прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка-Друга, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області; Стельмахівка, Черовонопопівка і Невське на Луганщині та Терни і Котлярівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку рашисти продовжують наступати, не припиняють штурмувати місто Бахмут. Українські захисники відбили атаки поблизу населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив даремні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Вугледар, Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Серед них - Іллінка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйпілське, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Армія РФ ширить пропаганду на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

В Енергодарі Запорізької області російські загарбники із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових "переваг" приходу "російської влади" в регіон та обґрунтування її легітимності.

зерно
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
Енергодар
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