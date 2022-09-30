На Донеччині окупанти протягом доби вбили 8 цивільних і поранили ще 17
На Донеччині 29 вересня росіяни вбили 8 цивільних, поранили 17. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі не можна встановити
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 28 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донеччини, поранили ще 4.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.73
Купівля 40.73Продаж 41.69
-
EUR
Купівля 39.13Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе