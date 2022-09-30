Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

28 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донеччини, поранили ще 4.

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