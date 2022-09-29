На Донеччині окупанти за добу вбили 6 цивільних, іще 4 поранили
На Донеччині 28 вересня росіяни вбили 6 мирних мешканців, поранили ще 4. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 людини отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.
- 27 вересня на Донеччині окупанти обстріляли будинки та школу, де були люди, убили 5 цивільних і поранили ще 10. В ОВА закликали місцевих евакуюватися.
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