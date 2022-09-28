На Донеччині впродовж доби росіяни вбили 5 цивільних, іще 10 поранили
На Донеччині 27 вересня окупанти вбили 5 мирних мешканців, поранили ще 10. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Курахівці та 1 у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 27 вересня ЗСУ відбили ворожі атаки в районах таких населених пунктів Донеччини: Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.
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