Про це повідомляється в вечірньому зведенні Генштабу.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції", - йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає, що за добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах. Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка.

Найбільших обстрілів зазнали Запорізький та Південнобузький напрямок.

На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва “Shahed-136”.

У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя, унаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі

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