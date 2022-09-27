У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури, є постраждалі
Запоріжжя знову обстріляли: дані про руйнування уточнюються
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Є постраждалі. На місці вже працюють відповідні служби.
Раніше про обстріли міста повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя.
"Ворог атакував обласний центр, - написав у Телеграмі Олександр Старух. - Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються".
Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо є ризик повторних атак.
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