Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Є постраждалі. На місці вже працюють відповідні служби.

Раніше про обстріли міста повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя.

"Ворог атакував обласний центр, - написав у Телеграмі Олександр Старух. - Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються".

Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо є ризик повторних атак.

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого ушкоджено житловий будинок, є постраждалі

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