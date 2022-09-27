English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури, є постраждалі

У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури, є постраждалі

27 вересня, 2022 вiвторок
06:37
війна з Росією Окупанти знов атакують

Запоріжжя знову обстріляли: дані про руйнування уточнюються

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Є постраждалі. На місці вже працюють відповідні служби.

Раніше про обстріли міста повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя.

"Ворог атакував обласний центр, -  написав у Телеграмі Олександр Старух. - Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються".

Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо є ризик повторних атак.

  • Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого ушкоджено житловий будинок, є постраждалі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Запоріжжя
військові
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Андрій Піонтковський
24 вересня, 2022 субота
Путіну сказали, що його вб'ють, якщо він застосує ядерну зброю, - Піонтковський
Черга на кордоні Росії після оголошення мобілізації
26 вересня, 2022 понедiлок
Прикордонники отримали списки тих, кого мають мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон
У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу
26 вересня, 2022 понедiлок
Протести в Дагестані: мітингарі готують коктейлі Молотова, палять покришки та портрети Путіна
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.86
    Купівля 40.86
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 39.46
    Продаж 40.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 вересня
07:10
Японія
У РФ затримали дипломата генконсульства Японії за звинуваченням у шпигунстві. У країні відреагували
06:40
Знищений склад окупантів
За добу на Півдні ЗСУ знищили 4 ворожих склади боєприпасів, баржу, 5 гаубиць і 77 солдатів
05:34
Загарбники знову обстріляли Миколаїв
Миколаїв двічі за ніч на 27 вересня страждав від потужних обстрілів
05:08
Стоп, фейк!
ЗСУ обмежує доступ людей до питної води та не допомагає цивільним, - нові фейки РФ
04:37
Білий Дім
Польська міністерка Ганна Москва закликала виключити РФ з МАГАТЕ
04:11
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
США готує відповідь на спробу РФ анексувати частину України
03:25
Росія використовує усі методи для політичного тиску на Європу
З російського газопроводу "Північний потік - 2" газ пішов до Балтійського моря 
02:52
Перше успішне зіткнення зіткнення зі 160-метровим астероїдом
"Дрон-камікадзе" NASA показав перше успішне зіткнення зі 160-метровим астероїдом
01:52
Уряд Німеччини має пропозицію до наступного пакету санкцій щодо Росії
Уряд Німеччини пропонує заборонити громадянам ЄС обіймати посади в РФ, - ЗМІ
01:04
"Більше зброї, більше санкцій, більше ізоляції для РФ": прем'єр Нідерландів наголосив на посиленні підтримки України 
00:58
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
Росіяни масово телефонують на гарячу лінію "Хочу жити", щоб здатися в полон Україні, - розвідка
00:28
Білоруські добровольці
У боях біля Бахмута загинув боєць полку "Пагоня" з позивним Жнець
2022, понедiлок
26 вересня
23:53
"Спалений військкомат – єдиний спосіб уникнути мобілізації": в тимчасово окупованому Криму активізувався рух спротиву
23:46
Вконтакте
Застосунок "ВКонтакте" зник з App Store
23:46
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
Ворог атакував Одесу дронами-камікадзе Shahed-136. ППО знищила всі три безпілотники
23:28
Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав російське громадянство
Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав російське громадянство
23:18
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Треба реагувати на дії РФ додатковою мобілізацією та давати більше озброєння підрозділам, - полковник СБУ Костенко
23:02
На фото Володимир Зеленський
Держнагороди отримали 2135 бійців трьох бригад, які боронять Донеччину, - Зеленський
22:53
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Horizon Capital Growth залучив уже понад $125 млн: Зеленський оголосив про запуск інвестфонду для підтримки українських підприємців
22:50
Кривий Ріг
Росіяни ракетним ударом зруйнували аеропорт у Кривому Розі
22:34
Єнс Столтенберґ та Урсула фон дер Ляєн обговорили підтримку України
Єнс Столтенберґ та Урсула фон дер Ляєн обговорили підтримку України
22:30
Ексклюзив
Росіяни на Херсонщині створили "добробат", йде підготовка до мобілізації, - перший заступник голови облради Соболевський
22:26
Аналітика
Сергій Згурець
Надійного варіанту для ядерного удару у РФ немає. Колонка Сергія Згурця
22:11
Оновлено
Сумщина
Загарбники вдарили по Сумщині 6 ракетами, деякі населені пункти залишилися без світла
22:08
Інтерв’ю
Княжицький
Чи блефує Путін і чи буде бунт проти президента Росії: інтервʼю з народним депутатом України Миколою Княжицьким і генералом Мечиславом Бенеком
21:42
Звільнені з полону захисники "Азовсталі"
"Для них створили всі умови": омбудсмен про перебування командирів "Азова" в Туреччині
21:32
Остап Михайлів
На війні загинув спудей Києво-Могилянської академії Остап Михайлів
21:22
Херсон
ЗСУ влучили в базу окупантів і поромну переправу росіян у Херсоні, - Хлань
21:09
США
У Конгресі США погодили надання Україні додаткових $12 млрд допомоги на запит Байдена, - Reuters
20:59
США нададуть додаткових $457,5 млн на посилення цивільної безпеки України
20:57
Дніпропетровщина
Удень окупанти гатили по Дніпропетровщині: постраждало щонайменше три людини
20:48
Укрзалізниця
На Харківщині Укрзалізниця відновила рух електричок до звільнених населених пунктів
20:36
Окупанти, техніка
У одного з ліквідованих зрадників був військовий квиток ЗСУ: на Донеччині українські воїни знищили підрозділ колаборантів
20:17
ППО, ракета
Над Дніпропетровщиною ППО збила російську ракету
20:08
Краматорськ, обстріл 26 вересня
Росіяни практично одночасно обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, поранено 4 людей
19:50
Ексклюзив
Війною в Україні Росія вбиває останній цвях у власну труну, - дипломат Єльченко
19:44
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:23
Авіація Сил оборони за добу уразила 13 районів зосередження живої сили й військової техніки противника, - Генштаб
19:10
Artemis I Space Launch System
NASA відмовляється від запуску на Марс ракети і корабля через несприятливу погоду
19:06
Ексклюзив
грузія
Зараз у Грузії 100-150 тисяч росіян, це дуже багато для країни з населенням 3 млн 800 тисяч, - політолог Васадзе
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV