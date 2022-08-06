На Донеччині окупанти за добу вбили 5 мирних мешканців, іще 14 поранили
На Донеччині 5 червня росіяни вбили 5 цивільних, поранили ще 14. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити не можна
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 6 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе