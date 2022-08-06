Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

6 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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