English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни розгортають наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Росіяни розгортають наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

6 серпня, 2022 субота
07:37
війна з Росією Гаубиця

Російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook

На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.

На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування. 

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко, Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай, Червоне, Степове та Времівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Мар’їнки, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки.

Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки, Новосілки і Таврійського.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Ворог здійснював обстріли з танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка. Завдав авіаційних ударів в районі Андріївки, а також балки Хуторської та урочища Плотницького.

Розвідувальні дії ворожих БпЛА зафіксовано неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки.

На Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості.

На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донецьк
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Волинь
Чернігівщина
Донеччина
Авдіївка
Слов'янськ
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Китайські балістичні ракети
4 серпня, 2022 четвер
Китайські балістичні ракети впали у територіальні води Японії. Токіо вимагає негайно припинити військові навчання
4 серпня, 2022 четвер
Гарячим напрямком стає Південь: ворог сконцентрував 28 батальйонних тактичних груп, - експерт Defense Express Рябих
Керченський міст
4 серпня, 2022 четвер
Завдання знищити керченський міст буде поставлено і буде виконано, - військовий експерт Риженко
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.41
    Купівля 38.41
    Продаж 39.52
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
6 серпня
08:44
Олімпіада-2022, збірна Росії
Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 країн про відсторонення РФ від змагань
08:41
Росіяни обстріляли з "градів" і артилерії Дніпропетровщину: поранено трьох людей, пошкоджено будинки, дитсадок
08:26
євро
Курс валют на 6 серпня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
08:18
Микола Княжицький
На Львівщині готується широкомасштабна програма з вивчення української переселенцями
08:02
Олександр Зінченко (праворуч)
Зінченка визнали найкращим футболістом стартового матчу чемпіонату Англії
06:58
США китай санкції
Китай ігнорує численні дзвінки з Пентагону на тлі навчань поблизу Тайваню, - Politico
06:29
Ізраїль
Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів
05:59
Віталій Кім
В орків горять тили, а їх генерали бояться переїжджати Дніпро, - Кім про оборону Миколаївщини
05:37
солдати РФ
У Росії нові батальйони формуються з "добровольців" без військового досвіду, - ISW
05:14
Оновлено
Вночі ворог обстрілював Харків, Нікополь, Миколаїв та Запоріжжя
04:57
ЗСУ на Півдні знищили 4 командні пункти, 6 складів боєприпасів та близько 80 рашистів
04:33
ядерна зброя
Китай прагне оперативно збільшити свій ядерний арсенал в 3-4 рази, - Пентагон
04:10
євро
Сукупність грантів та позик. В Єврокомісії запропонували схему надання Україні 8 млрд євро макрофіну, - Politico
03:47
Міністр оборони США відвідає Латвію, щоб "підтвердити присутність у Балтійському регіоні"
03:24
Ентоні Блінкен
Закликав до прямого діалогу. Блінкен поговорив з лідерами Азербайджану та Вірменії про конфлікт в Нагірному Карабасі
03:02
єВорог
Чатботом єВорог вже скористалися понад 344 тис. українців
02:39
підбита російська техніка
За добу знищено 7 складів із боєприпасами та 2 бази російських окупантів, - Братчуук
02:16
Стремоусов
Херсонський колаборант Стремоусов, коментуючи хворобу Сальдо, назвав "спецоперацію" війною
01:45
Лінда Томас-Грінфілд
Посол США при ООН країнам Африки: купуйте в Росії лише зерно та добрива, інакше – санкції
01:22
Болгарія
На тлі дипломатичного скандалу, Болгарія зупиняє видачу віз росіянам
00:59
путін
Трибунал щодо воєнних злочинів Путіна та його оточення буде створено до кінця року, - віце-президент ПАРЄ Мережко
00:42
КНДР
Режим Північної Кореї заявив про перемогу над COVID-19
00:28
Hellfire - R9X
BBC оприлюднило подробиці вбивства ватажка "Аль-Каїди" в Афганістані
00:20
Конфлікт Ізраїлю та палестинського Ісламського джихаду
Ізраїль та "Ісламський джихад" розпочали перемовини за посередництва Єгипту
00:03
Amnesty International дискредитував
Amnesty International Polska рішуче закликає притягнути росіян до відповідальності за воєнні злочини
2022, п'ятниця
5 серпня
23:53
Арсенал, АПЛ, чемпіонат Англії
Зінченко віддав асист і здобув перемогу у першому матчі за "Арсенал"
23:45
Біля Білого дому блискавка вбила двох людей
Біля Білого дому блискавка вбила двох людей
23:30
Олексій Данілов
Мавзолей Путіна. Данілов зізнався, що не знає, з ким із росіян вестимуть переговори після війни
23:22
На фото Володимир Зеленський
Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах Африки та Азії, - Зеленський
22:55
Ил-76МД
У білоруському Гомелі приземлився важкий транспортний літак з Росії
22:53
Сумщина
На Сумщині під час обстрілів російських окупантів постраждав мирний житель
22:47
Ексклюзив
Маріуполь окупанти
ЗСУ руйнують наміри окупанта щодо референдуму у Маріуполі й не дають вийти на адмінкордони Донеччини, - радник мера Андрющенко
22:42
Обстріл ЗАЕС - це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору, - Зеленський закликав ввести санкції проти всієї російської атомної галузі
22:41
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Росія поступово знищує колонізоване нею населення, - Данілов
22:31
Володимир Зеленський
Президент України встановив відзнаку "За оборону України"
22:22
Робота M142 (HIMARS)
США готують новий пакет озброєнь для України на $1 мільярд, - Reuters
22:21
Росія щодня продукує нові фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 серпня
22:14
Паспорт рф
У селищі на Харківщині окупанти обіцяють пенсії за отримання паспорта РФ
22:07
Папа Франциск та митрополит Антоній
Папа Франциск зустрівся з другим за впливовістю ієрархом РПЦ
22:05
Amnesty International
"Розійшлися ціннісно": глава українського офісу Amnesty International Покальчук заявила про звільнення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV