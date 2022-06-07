На Донеччині поранили 5 мирних жителів

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"2 поранених в Очеретиному, 2 у Ласточкиному і 1 у Миколаївці. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 людину, яка отримала поранення на Луганщині", - написав він.

За його словами, зараз неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

5 червня через російську агресію троє мирних жителів загинуло у Донецькій області, ще двоє поранені.