На Донеччині поранили 5 мирних жителів
7 червня росіяни поранили п'ятьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"2 поранених в Очеретиному, 2 у Ласточкиному і 1 у Миколаївці. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 людину, яка отримала поранення на Луганщині", - написав він.
За його словами, зараз неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- 5 червня через російську агресію троє мирних жителів загинуло у Донецькій області, ще двоє поранені.
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