На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
Артем Рубан, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини, зазначив, що ворог від безсилля застосовує подібні методи, бо не може нічого зробити
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні, 3 вересня, противник вдарив газом по позиціях наших побратимів. Зараз уточнюється та вивчається ця речовина. За попереднім аналізом 85%, що це був хлорпікрин (пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію. Хлорпікрин застосовувався ще у Першій світовій війні як бойова отруйна речовина - ред.), бо симптоматика у хлопців збігається до підтвердження саме цієї речовини", - зазначив боєць батальйону "Свобода".
Артем Рубан зауважив, що від безсилля ворог застосовує подібні методи, бо не може нічого зробити, хоча і пробував штурмувати, але наші хлопці достойно відбили ворожу атаку.
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