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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
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На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан

3 вересня, 2022 субота
15:29
війна з Росією вибух

Артем Рубан, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини, зазначив, що ворог від безсилля застосовує подібні методи, бо не може нічого зробити

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні, 3 вересня, противник вдарив газом по позиціях наших побратимів. Зараз уточнюється та вивчається ця речовина. За попереднім аналізом 85%, що це був хлорпікрин (пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію. Хлорпікрин застосовувався ще у Першій світовій війні як бойова отруйна речовина - ред.), бо симптоматика у хлопців збігається до підтвердження саме цієї речовини", - зазначив боєць батальйону "Свобода".

Артем Рубан зауважив, що від безсилля ворог застосовує подібні методи, бо не може нічого зробити, хоча і пробував штурмувати, але наші хлопці достойно відбили ворожу атаку.

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російська армія
ЗСУ
хімічна зброя
Нацгвардiя
Донеччина
Військові новини
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