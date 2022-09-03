На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Сьогодні, 3 вересня, противник вдарив газом по позиціях наших побратимів. Зараз уточнюється та вивчається ця речовина. За попереднім аналізом 85%, що це був хлорпікрин (пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію. Хлорпікрин застосовувався ще у Першій світовій війні як бойова отруйна речовина - ред.), бо симптоматика у хлопців збігається до підтвердження саме цієї речовини", - зазначив боєць батальйону "Свобода".



Артем Рубан зауважив, що від безсилля ворог застосовує подібні методи, бо не може нічого зробити, хоча і пробував штурмувати, але наші хлопці достойно відбили ворожу атаку.

2 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про плани окупантів: Росіяни намагаються повністю окупувати Донецьку область

3 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що станом на ранок російські окупанти на Донеччині не вели активних наступальних дій на більшості з напрямків

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb