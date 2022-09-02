Росіяни намагаються повністю окупувати Донецьку область: у Генштабі ЗСУ розповіли про плани окупантів
Генштаб ЗСУ повідомив, що серед планів російського агресора - повне захоплення Донецької області та утримання окупованих територій на Півдні, Луганщині та Харківщині
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
"Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей", - пишуть у Генштабі.
Авіація Повітряних Сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ ЗСУ продовжує завдавати ударів по критично важливих об’єктах окупантів.
Також від українських ударів страждає скупчення живої сили та військової техніки, пункти управління та склади з боєприпасами й пальним.
Натомість росіяни продовжують завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах України.
"Вночі та зранку завдано 5 ракетних ударів по місту Харків, два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. Також, по Іванівці випущено 23 реактивні снаряди з систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, два з яких - касетними боєприпасами. Нанесено 9 авіаударів по населених пунктах Мар’їнка, Соледар, Перемога, Зайцеве", - йдеться у звіті Генштабу.
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