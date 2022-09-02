Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

"Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей", - пишуть у Генштабі.

Авіація Повітряних Сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ ЗСУ продовжує завдавати ударів по критично важливих об’єктах окупантів.

Також від українських ударів страждає скупчення живої сили та військової техніки, пункти управління та склади з боєприпасами й пальним.

Натомість росіяни продовжують завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах України.

"Вночі та зранку завдано 5 ракетних ударів по місту Харків, два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. Також, по Іванівці випущено 23 реактивні снаряди з систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, два з яких - касетними боєприпасами. Нанесено 9 авіаударів по населених пунктах Мар’їнка, Соледар, Перемога, Зайцеве", - йдеться у звіті Генштабу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb