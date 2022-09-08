На Донеччині російські окупанти за добу вбили 7 і поранили 2 мирних жителів
За 7 вересня росіяни вбили сім мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко у телеграмі.
"Росія вбиває цивільних! За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення... Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - пише Кириленко.
Усього в Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 810 людей, ще 2025 українців отримали поранення.
Станом на 8 вересня в цю кількість постраждалих не входять загиблі у Волновасі та Маріуполі. У цих містах наразі неможливо підрахувати точну кількість жертв.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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