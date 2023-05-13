На Донеччині розпочався мистецький проєкт "Культурний фронт"

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Метою проєкту є надання сучасних культурних послуг, переважно в районах, де культурні об'єкти були зруйновані або пошкоджені. Це було створено для покращення психологічного та емоційного стану мешканців, які потребують духовного розвантаження.

"12 травня 2023 року в межах проєкту в Донецьку область завітала концертна бригада Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка – народний артист України Анатолій Гнатюк, заслужений артист України Олексій Паламаренко та заслужений артист України Андрій Романій. Артисти відвідали населенні пункти: с. Рубці та с. Новоселівка Лиманської громади", - йдеться у повідомлені.

Фото: Міністерства культури та інформаційної політики

Зазначається, що на творчому заході були присутні мешканці громади. Програма концерту була наповнена музичними композиціями, українськими піснями, цікавими театральними байками з життя акторів та авторською поезією Олексія Паламаренка.

Фото: Міністерства культури та інформаційної політики

Проєкт "Культурний фронт" відбувається за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Донецької облдержадміністрації.