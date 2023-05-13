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Головна Культура На Донеччині розпочався мистецький проєкт "Культурний фронт"

На Донеччині розпочався мистецький проєкт "Культурний фронт"

13 травня, 2023 субота
16:11
Культура "Культурний фронт"

У Донецькій області стартував мистецький проєкт "Культурний фронт" для емоційної підтримки мешканців регіону

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Метою проєкту є надання сучасних культурних послуг, переважно в районах, де культурні об'єкти були зруйновані або пошкоджені. Це було створено для покращення психологічного та емоційного стану мешканців, які потребують духовного розвантаження.

"12 травня 2023 року в межах проєкту в Донецьку область завітала концертна бригада Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка – народний артист України Анатолій Гнатюк, заслужений артист України Олексій Паламаренко та заслужений артист України Андрій Романій. Артисти відвідали населенні пункти: с. Рубці та с. Новоселівка Лиманської громади", - йдеться у повідомлені. 

"Культурний фронт"

Фото: Міністерства культури та інформаційної політики

Зазначається, що на творчому заході були присутні мешканці громади. Програма концерту була наповнена музичними композиціями, українськими піснями, цікавими театральними байками з життя акторів та авторською поезією Олексія Паламаренка.

"Культурний фронт"

Фото: Міністерства культури та інформаційної політики

Проєкт "Культурний фронт" відбувається за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Донецької облдержадміністрації.

  • Проєкт із запуску україномовних аудіогідів, ініційований дружиною президента України Оленою Зеленською, реалізовано у трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою.
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