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На Донеччині відкрився фестиваль історичних реконструкцій

18 липня, 2021 неділя
13:15
Культура

Відкрився щорічний фестиваль історичних реконструкцій "Дике поле. Шлях до Європи"

Про це із посиланням на пресслужбу ООС передає Еспресо.TV.

На церемонії відкриття фестивалю виступили заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак та голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Фестиваль традиційно проходить на березі штучного водосховища поблизу села Назарівка Нікольської територіальної громади в межах охоронної зони Українського степового природного заповідника "Кам’яні Могили", - йдеться на сторінці ООС.

Цього року він об’єднав творчі колективи з усієї області. На десятках локацій майстри та майстрині демонстрували приклади народних мистецтв, колективи реконструкторів показали гостям етапи життя Дикого поля від часів скіфів до доби відродження незалежності.

Для гостей фестивалю учасники історико-етнографічного комплексу "Азовська дружина", лицарського клубу "Бродекс", "Люті козаки" та козацький клуб "Ротар»"влаштували показові виступи, які описують життя у степах Донеччини козацької доби, демонстрували акробатичні елементи верхової їзди, вчили стріляти з луків та битись на мечах.

Для малечі організатори створили містечко атракціонів, а для усіх охочих - тематичні фотозони, розміщені на різних локаціях фестивалю.

Також на території фестивалю пройшла виставка військової техніки.

Представники поліції, Національної гвардії та Держприкордонслужби показали найсучасніші зразки озброєнь. Окремою "перлиною" виставки стали виступи кінологів, де службові собаки показали свої навички.

Окрім народних колективів, на головній сцені фестивалю виступив гурт "Тінь сонця", чия музика характеризується як "козацький рок".










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