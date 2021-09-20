На Донеччині зареєстрували землетрус
19 вересня у Донецькій області зафіксували землетрус
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу був в Добропільському районі.
Землетрус міг відчуватися окремими людьми, які знаходились всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Він не ніс загрози для населення.
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