На Донеччині затримали двох колаборанток, одна з яких працювала на вагнерівців
Служба безпеки України затримала на Донеччині двох ворожих агенток, які передавали росіянам інформацію про дислокацію Сил оборони в регіоні. Одна з них працювала на ПВК Вагнера
Про це інформує СБУ.
Одна із затриманих виявилася жителькою Бахмутського району. Вона збирала для ворога інформацію про місця дислокації вогневих позицій і маршрути переміщення українських захисників поблизу райцентру.
Усі отримані дані жінка надсилала бойовикам ПВК Вагнера через своїх знайомих у Росії. Для цього вона використовувала Telegram: розвіддані відправляла у вигляді аудіоповідомлень і міток на електронних картах.
Другою зловмисницею виявилася мешканка Слов'янська. Вона через заборонену російські соціальну мережу "Однокласники" підтримувала прямий зв'язок з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Через нього вона передавала загарбниками дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста та надала координати місцевої поліклініки та однієї зі шкіл.
Обох фігуранток затримали під час виконання ворожих завдань. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягненні винних до відповідальності.
- 6 травня Служба безпеки України затримала батька та сина, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації регіону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе