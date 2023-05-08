На Донеччині затримали двох колаборанток, одна з яких працювала на вагнерівців

Про це інформує СБУ.

Одна із затриманих виявилася жителькою Бахмутського району. Вона збирала для ворога інформацію про місця дислокації вогневих позицій і маршрути переміщення українських захисників поблизу райцентру.

Усі отримані дані жінка надсилала бойовикам ПВК Вагнера через своїх знайомих у Росії. Для цього вона використовувала Telegram: розвіддані відправляла у вигляді аудіоповідомлень і міток на електронних картах.

Другою зловмисницею виявилася мешканка Слов'янська. Вона через заборонену російські соціальну мережу "Однокласники" підтримувала прямий зв'язок з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Через нього вона передавала загарбниками дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста та надала координати місцевої поліклініки та однієї зі шкіл.

Обох фігуранток затримали під час виконання ворожих завдань. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягненні винних до відповідальності.