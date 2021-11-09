На Донеччині затримали посадовців: привласнювали пенсії жителів ОРДЛО

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



За інформацією слідства, мешканець Костянтинівки й посадовці Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування України в Донецькій області, управління соціального захисту населення міської ради та Філії - Донецького обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" вступили в змову й організували злочинну схему протиправного отримання соцвиплат.



Організатор підробляв документи на імена мешканців тимчасово окупованих територій, передавав їх до органів соціального захисту, де його спільники оформлювали виплати на ці фальшиві документи.



За рік фігуранти справи підробили понад 50 документів. У прокуратурі повідомляють, що злочинці привласнювали приблизно 400 тис. грн. на місяць.



Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, печатки, посвідчення, мобільні телефони та гроші сумою $7 150, €350, 24 200 грн.

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