На Дунай повернулися троє прикордонників, які захищали острів Зміїний
У місті Кілія на Одещині зустріли трьох прикордонників, які захищали острів Зміїний і які дев'ять місяців перебували в російському полоні
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Героїв-прикордонників зустріли з квітами побратими з Ізмаїльського загону разом із родичами і представниками громади. Присутні заспівали патріотичні пісні. Також виконали гімн України, під час якого запустили в небо сині та жовті кульки.
Трьох захисників острова Зміїного вдалося звільнити ще 24 листопада разом з трьома прикордонниками Донецького та Луганського загонів, а також із 44 військовослужбовцями ЗСУ. Відтак вони пройшли реабілітацію, отримали належну медичну та психологічну допомогу. Найближчим часом вони повернуться на службу.
- 14 грудня Україна повернула з полону 64 воїнів Збройних Сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.
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